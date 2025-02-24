«Принимаются меры»: в Кремле рассказали о действиях МИД РФ после взрыва у консульства в Марселе
Песков: РФ принимает меры, чтобы Франция усилила меры безопасности в Марселе
Фото, видео: www.globallookpress.com/Robert Poulain; 5-tv.ru
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Злоумышленники бросили две бутылки в здание.
Россия принимает все необходимые меры, чтобы обратить внимание властей Франции на усиление мер безопасности в отношении представителей РФ после взрыва в Марселе. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Разумеется, по линии дипломатического ведомства принимаются все необходимые меры с тем, чтобы обратить внимание принимающей стороны на необходимость усиления всех мер безопасности», — так он ответил на вопрос «Известий».
Вместе с тем Песков подчеркнул необходимость усиления российских представительств в недружественных государствах.
Неизвестные люди бросили в здание генерального консульства России в Марселе две бутылки с зажигательной смесью утром 24 февраля. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV. Предполагается, что злоумышленники целились в сад.
Пострадавших, по предварительной информации, нет. Местная полиция уже принялась за расследование инцидента. Также рядом с местом происшествия был обнаружен угнанный автомобиль. Подробнее о ситуации — в материале 5-tv.ru.
Ранее 5-tv.ru писал, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют признаки теракта. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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