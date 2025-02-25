«Враждебно»: в США усомнились в возможности антироссийской резолюции разрешить конфликт

Предложенный Евросоюзом и Незалежной проект приняли 24 февраля.

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция, которая содержит направленную против РФ риторику, не способствует разрешению конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью порталу Breitbart News.

Он подчеркнул, что американская резолюция, представленная в Совбезе ООН, является наиболее справедливой. Как объяснил Рубио в этом документе содержатся предложения, предусматривающие разрешение конфликта без риторики против какой-либо из его сторон.

«Честно говоря, мы не считали, что это уместно — обсуждать в ООН что-то, что враждебно настроено по отношению к одной из сторон», — сказал он.

Также отмечается, что выступление Рубио стало первым подробным объяснением от США о том, почему они отклонили резолюцию в ГА ООН.

ГА ООН приняла 24 февраля антироссийскую резолюцию по Украине. Документ предложили Евросоюз и Незалежная. Проект поддержали 93 страны, против выступили 18, а воздержались — 65.

Тем временем Совет безопасности (СБ) ООН принял американский проект резолюции по урегулированию вооруженного конфликта между Москвой и Киевом. Документ был принят в изначальной редакции, все предложенные европейскими странами корректировки были отклонены. По итогу в проекте нет антироссийской риторики. За него проголосовали десять государств, а пять предпочли воздержаться.

Авторы резолюции также «убедительно попросили» как можно скорее завершить противостояние и «настоятельно призвали» добиться мира и согласия между Украиной и Россией. В документе отмечается, что поддержание международного мира — основная цель ООН.

Ранее 5-tv.ru писал, что сербский президент Александр Вучич извинился за поддержку Сербией антироссийской резолюции по Украине.