Рост заболеваемости респираторными инфекциями в России: регионы вводят ограничения

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В России растет заболеваемость респираторными инфекциями

Фото, видео: 5-tv.ru

Роспотребнадзор сообщает о значительном росте простудных заболеваний, что приводит к закрытию сотен учебных заведений и увеличению числа госпитализаций.

В России увеличилось количество заболевших ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, в среднем по стране по итогам прошлой недели фиксируется рост на 6,5%. Общее число пациентов достигло почти миллиона человек.

Чтобы предотвратить распространение инфекций, в ряде регионов частично или полностью закрыты 510 школ, а еще 100 детских садов и школы-интернаты. Число подтвержденных случаев COVID-19 при этом снизилось чуть больше, чем на 10%.

В основном люди сейчас болеют респираторными инфекциями. В 30 субъектах на 30% увеличилось число госпитализаций.

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