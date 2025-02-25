Рост заболеваемости респираторными инфекциями в России: регионы вводят ограничения
В России растет заболеваемость респираторными инфекциями
Фото, видео: 5-tv.ru
Роспотребнадзор сообщает о значительном росте простудных заболеваний, что приводит к закрытию сотен учебных заведений и увеличению числа госпитализаций.
В России увеличилось количество заболевших ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, в среднем по стране по итогам прошлой недели фиксируется рост на 6,5%. Общее число пациентов достигло почти миллиона человек.
Чтобы предотвратить распространение инфекций, в ряде регионов частично или полностью закрыты 510 школ, а еще 100 детских садов и школы-интернаты. Число подтвержденных случаев COVID-19 при этом снизилось чуть больше, чем на 10%.
В основном люди сейчас болеют респираторными инфекциями. В 30 субъектах на 30% увеличилось число госпитализаций.
79%
0.04 92.52
0.50
Нашли ошибку?