СК РФ возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство России в Марселе

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 31 0

Инцидент произошел утро 24 февраля.

СК РФ возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство России в Марселе

Фото: Reuters/Stringer

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство России во французском городе Марсель. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту нападения на генеральное консульство Российской Федерации в городе Марселе <…> по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ („Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений“)», — сказано в публикации.

Известно, что утром 24 февраля неизвестные злоумышленники бросили на территорию диппредставительства три бутылки с взрывчатым веществом. В итоге произошел взрыв.

Данные действия нарушили порядок работы генконсульства и создали угрозу безопасности сотрудников учреждения, говорит Петренко. Согласно версии следствия, преступники стремились осложнить международные отношения.

На месте происшествия работали около 30 служащих морской пожарной охраны Марселя и правоохранительные органы. Никто из сотрудников консульства не пострадал. Прокуратура города начала расследование, подозреваемый в преступлении уже был задержан.

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