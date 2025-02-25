СК РФ возбудил уголовное дело о нападении на генконсульство России в Марселе

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство России во французском городе Марсель. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту нападения на генеральное консульство Российской Федерации в городе Марселе <…> по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 360 УК РФ („Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений“)», — сказано в публикации.

Известно, что утром 24 февраля неизвестные злоумышленники бросили на территорию диппредставительства три бутылки с взрывчатым веществом. В итоге произошел взрыв.

Данные действия нарушили порядок работы генконсульства и создали угрозу безопасности сотрудников учреждения, говорит Петренко. Согласно версии следствия, преступники стремились осложнить международные отношения.

На месте происшествия работали около 30 служащих морской пожарной охраны Марселя и правоохранительные органы. Никто из сотрудников консульства не пострадал. Прокуратура города начала расследование, подозреваемый в преступлении уже был задержан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что собаки насмерть загрызли девятилетнюю девочку в Ставрополе.