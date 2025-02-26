С нами много лет: для кого особенно опасен метапневмовирус

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 17 0

Пульмонолог Антонов: заболеваемость метапневмовирусом остается низкой

С нами много лет: для кого особенно опасен метапневмовирус

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Данное заболевание является сезонным.

Заболеваемость метапневмовирусом остается низкой. Об этом информационному агентству URA.RU рассказал главный пульмонолог Минздрава Челябинской области Владимир Антонов.

По словам специалиста, метапневмовирус — это сезонное респираторное заболевание. Для его профилактики достаточно вести здоровый образ жизни, регулярно проветривать помещение и мыть руки, а также ставить прививки от гриппа. Сейчас заболеваемость остается низкой, поэтому не стоит поддаваться панике.

К тому же, этот тип вируса хорошо знаком и врачам, и пациентам.

«Метапневмовирус входит в структуру сезонных респираторных инфекций, и это происходит не один десяток лет», — пояснил медик.

Как утверждает Антонов, тяжелее всего переносят это заболевание дети до пяти лет и взрослые люди старше 65 лет. В тот же список входят те, кто отказался от вакцинации или имеет сопутствующие заболевания.

Лечение проходит по стандартной схеме, как при ОРВИ: противовирусные препараты, обильное питье и жаропонижающие, если есть температура выше 38 градусов. Однако пульмонолог предупреждает, что не стоит заниматься самолечением и переносить недуг «на ногах». При первых признаках болезни необходимо обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как развивается язва желудка.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.63
-1.58 90.94
-1.58
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп

Последние новости

0:14
С нами много лет: для кого особенно опасен метапневмовирус
23:56
«Они много говорили и решили»: инсайдер раскрыл правду о разводе Канье Уэст и Бьянки Цензори
23:38
В возрасте 113 лет умерла старейшая из переживших холокост женщин
23:20
Беременная Галич попала в девятибалльный шторм во время поездки в Антарктиду
23:02
Замглавы Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева
22:44
«Голый и весь в кале»: детей-маугли обнаружили в одной из квартир в Ленобласти

Сейчас читают

Сброшенную живодером с «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю спасли
«Многого не успел»: погибшему военкору «Известий» Еремину сегодня исполнилось бы 43 года
«Исполнители — граждане Франции»: генконсул рассказал детали взрыва в Марселе
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год