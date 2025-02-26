Лучшая защита от микробов: как правильно проводить дезинфекцию дома

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Профессор Шеина: лучшая дезинфекция дома — проветривание

Как победить микробы: простые шаги для защиты дома от ОРВИ и гриппа

Фото: 5-tv.ru

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Для этого не нужно вызывать специалистов, обработать жилище можно самостоятельно.

Как защитить дом от микробов и обезопасить тем самым семью от ОРВИ и гриппа? Это не так сложно, как может показаться. О том, как правильно провести дезинфекцию помещения самостоятельно, рассказала aif.ru доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьева Пироговского Университета Наталья Шеина.

Дезинфекция — это уничтожение опасных микроорганизмов. Существуют разные методы: механическая, физическая и химическая. При этом наиболее эффективна комбинированная дезинфекция, когда используются несколько способов сразу.

В домашних условиях чаще всего применяют так называемую профилактическую дезинфекцию. Однако, если кто-то в семье уже болеет, нужно сделать акцент на очаговую дезинфекцию. Это включает в себя протирание поверхностей, обработку одежды и постельных принадлежностей. Главное — не забывать о защите: перчатки, фартук и респиратор. Особенно если есть аллергия.

Что касается средств для дезинфекции, то на практике чаще всего используются следующие:

  • Галогенсодержащие препараты, такие как йод или хлор, а также перекись водорода;
  • Спиртовые средства — часто применяются для обработки рук;
  • Аммониевые соединения — эти препараты менее активны, но также помогают в борьбе с микробами.

Важнее всего дезинфицировать не столько комнату заболевшего, сколько общие помещения — ванную, туалет и кухню. Именно здесь микробы могут распространяться быстрее всего. Особое внимание стоит уделить дверным ручкам и другим предметам, которые в квартире касаются все. В детских комнатах уборку лучше делать более щадящими средствами.

Сперва — поверхности, затем — мытье полов. При использовании химических средств, которые, к слову, нельзя хранить рядом с продуктами питания, всегда нужно читать инструкции.

Однако, по словам эксперта, лучший способ уберечься от микробов — простое проветривание. Это нужно делать регулярно, чтобы риск заболеть уменьшился в разы.

Все не так сложно, как кажется, главное — не забывать о правилах и делать все вовремя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как матрас становится рассадником клопов и пылевых клещей.

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