Орудуют «серые» майнеры? Жители Ленобласти жалуются на огромные счета за свет

Люди, живущие в домах с электрокотлами, стали платить по повышенному тарифу. С чем это связано?

В небольшом селе Ингушетии ликвидирована майнинговая ферма, которая за час «сжирала» электричество на семь тысяч рублей. Объяснить это просто, ведь частный дом был практически полностью забит видеокартами. Из-за такого расхода электричества в поселке очень часто происходили перегрузки, отключался полностью свет.

Местные жители жаловались, потребовалось время, чтобы вычислить подпольную ферму. Однако на Кавказе их еще очень много. В республиках даже введен полный запрет на майнинг.

В других российских регионах свои методы борьбы. Самый распространенный способ — это введение лимитов потребления электроэнергии и повышенных тарифов. Но тут есть риск допустить серьезную ошибку.

Например, в Ленинградской области счета по 40 и 50 тысяч рублей за электричество начали приходить обычным гражданам. Хотя в регионе за последний год не было найдено ни одной подпольной фермы. Так почему страдают простые жители, выяснял корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Бороться хотели с «серыми» майнерами, а задело простых людей. Дифференцированные тарифы жители Ленобласти буквально оценили. Дорого.

«Если в среднем в декабре люди платили от 10 до 15 тысяч за электроэнергию, то с 1 января эта проблема для большинства стала в районе от 30 до 50 тысяч рублей», — сказал житель садовнического товарищества Алексей Шапошников.

С недавних пор плата за электричество в регионе, в соответствии с федеральными требованиями, зависит от так называемого диапазона потребления. Всего их три. Для бережливых жильцов, для тех, кто не привык экономить, и, наконец, как предполагалось, для майнеров. Раз уж перегружаешь сети криптофермами, то и плати больше.

Но оказалось, что по повышенному тарифу платят теперь даже обладатели обычного электрокотла — так много набегает за месяц.

«Мы стали меньше потреблять, стали больше экономить. Раньше ставили котел на 40-45, сейчас 30-35 градусов. Соответственно, температура в помещении стала прохладнее», — сказал житель садовнического товарищества Алексей Герасимов.

Домов без центрального отопления и газа в Ленобласти не так уж мало. Чтобы сэкономить, люди переходят на печное отопление, обзаводятся каминами или газовыми обогревателями. Сеть нагружает меньше, а вот пожароопасность — выше.

«Используем такую штуку с газовым баллоном. Она позволяет оптимизировать расходы на электричество», — рассказал житель садовнического товарищества Алексей Шапошников.

Между тем проблема с «серыми» майнерами стоит действительно остро. «Россети» оценили ущерб от них за 2024-й в 1,3 миллиарда рублей. Больше всего компания потеряла от незаконных подключений на Северном Кавказе, в центральных регионах России и в Приволжье. А еще в Новосибирске, где только один предприимчивый житель похищал электричество в промышленных масштабах с помощью 3200 майнинговых устройств.

Но в Ленобласти о таких масштабных хищениях электричества не сообщалось. А тарифы повысили. Эксперты предлагают альтернативу.

«Нужно было просто поставить умные счетчики, счетчики, которые позволяют дифференцировать, то есть разобраться в том, кто действительно тратит энергию на то, чтобы согреть молочко для детей в многодетной семье, а кто тратит энергию на то, чтобы майнить криптовалюту», — сказал юрист, специалист общероссийского «Народного фронта» по вопросам ЖКХ Илья Рыбальченко.

Возможно, это уберегло бы дачников из башкирского СНТ — им выставили долг за электричество на 116 миллионов рублей. Здесь до сих пор судятся с бывшим председателем, который сначала собрал деньги на новый кабель, трансформатор, а потом, как утверждают жители, начал на всю катушку майнить крипту, незаконно подключившись к электросетям.

«К ответственности его привлекали: но почему-то сейчас дело переделали так, что он оказался только свидетелем каким-то образом, третьим лицом, а вся вина легла на СНТ», — рассказала жительница садовнического товарищества.

Пока же в рамках заявленной борьбы с майнерами тарифы еще раз проиндексируют. В дачном поселке под Петербургом с ужасом ждут лета.

«С июля месяца этот ценник поднимется просто в два раза. Если мы платили 26, то мы будем платить 50. А если платили 50, то что, сто тысяч платить? Бред какой-то», — сказал житель садовнического товарищества Алексей Герасимов.

Успокаивает одно — электрокотел летом тратит меньше энергии. Можно отложить часть пенсии на холодную осень и зиму.