Боль и тоска: как живет семья Жанны Фриске спустя восемь лет после ее смерти

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Рита Миронова
Рита Миронова 157 0

КР. RU: мать Жанны Фриске сутками смотрит на ее фото и плачет

Боль и тоска: как живет семья Жанны Фриске спустя восемь лет после ее смерти

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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После смерти певицы в ее семье начались скандалы. Удалось ли их решить?

Родителям Жанны Фриске тяжело смириться с ее смертью даже спустя восемь лет. Как пишет KP.RU, Владимир Фриске и Ольга Копылова переживаю из-за потери связи с внуком — единственным сыном покойной Жанны.

Когда артистка умерла, мальчику было всего два года. Он остался жить с отцом — овдовевшим Дмитрием Шепелевым. Только вот от родителей Жанны Дмитрий Шепелев старается держаться подальше, а главное, не позволяет им видеться с родным внуком Платоном.

«Дима прячет внука. Судебным приставам он говорит, что сын вообще в Белоруссии, а на самом деле он в Москве. Встречи отменяет в последний момент. Завтра встреча, а он говорит, что ребенок заболел. В следующий раз пишет, что ребенок в Греции: „Приезжайте!“. Он просто издевается над нами», — пожаловался изданию отец артистки.

Более того, по его словам, Шепелев даже убедил ребенка в том, что его бабушка мертва. Вместе с тем переживания сопровождаются печалью и тоской по умершей дочери, на могилу которой родители ходят несколько раз в неделю.

Владимир и Ольга не отчаиваются — хотят дожить до момента, когда Платон сможет сам принимать решения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шепелев показал подросшего ребенка от новой жены. 

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