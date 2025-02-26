Украина теряет граждан: насильственная мобилизация из-за оттока населения
Военкоматы Украины усиливают меры мобилизации на фоне оттока граждан из страны
Фото, видео: 5-tv.ru
Массовый отток населения стал серьезным ударом для Украины. На фоне этого военкоматы ужесточают методы мобилизации.
Порядка 70% из тех украинцев, кто уехал за границу, а это около 4,5 миллионов человек, не вернутся на Родину. Об этом заявили в кабинете министров страны.
Это значит, что восполнять стремительно редеющие ряды ВСУ будет просто некем. А к тем, кто еще остался, военкомы применяют все новые методы принудительной мобилизации. Они устраивают самые настоящие засады, чтобы отловить и отправить на фронт как можно больше своих граждан. В одном из регионов сотрудники ТЦК даже попытались увезти инвалида, но у них ничего не вышло.
А в Полтавской области военкомы буквально напали на призывника и сломали ему ногу, когда тащили в машину.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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