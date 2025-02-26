Лева из группы «Би-2» рассказал пранкерам о бедственном положении коллектива

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 44 0

Группа «Би-2» бедствует после побега из России

Лидер группы «Би-2» рассказал пранкерам о бедственном положении коллектива

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Егор Бортник лично содержит коллектив уже три года.

Солист группы «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник*) вместе с другими коллегами по коллективу находится в тяжелом финансовом положении. Об этом он рассказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) в новом выпуске их шоу.

В частности, группе «Би-2» стало сильно не хватать денег на съемки новых клипов.

«Я потерял сразу где-то около пяти миллионов долларов, потому что они вложены были в дело в наше. Когда отменились все концерты, естественно, я потерял все. И чтобы группу спасти, я просто держался до какого-то момента», — сказал он.

Бортник уточнил, что группа существует фактически за счет его личных средств уже три года с момента их побега из России.

Артист пожаловался, что ему пришлось даже продать квартиру ради содержания группы «Би-2».

Во время беседы с Вованом и Лексусом Бортник также заявил, что у него нет такого понятия, как Родина, так как с 19 лет он живет за границей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что ждет уехавших из России артистов. Стоит ли предавшим Родину звездам пытаться возвращаться обратно?

* — признан иноагентом в России.

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