Глава МИД Ирана Арагчи рассказал Лаврову о ходе диалога с «евротройкой»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Переговоры ведутся по теме отмены санкций.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал во время переговоров российскому коллеге Сергею Лаврову о ходе переговоров Тегерана с «евротройкой» — Великобританией, Германией и Францией — по вопросу отмены санкций. Об этом министр сообщил в ходе пресс-конференции.

«Обо всех вопросах, которые поднимались во время переговоров с тремя европейскими странами, я поговорил с господином Лавровым и объяснил всю ситуацию», — сказал он.

Арагчи также подчеркнул, что позиция Ирана в вопросах по ядерной программе абсолютно ясна: Тегеран не будет говорить и вести переговоры «под угрозами и давлением».

К слову, лидер России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он знаменует собой переход двусторонних отношений на новый уровень. Посол Ирана Казем Джалали подтвердил активное развитие военно-технического сотрудничества с РФ

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия будет развивать отношения с Ираном вне зависимости от переговоров с США. Диалог Москвы и Вашингтона не связан с направлением партнерства с Тегераном, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.21
0.04 92.52
0.50
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп

Последние новости

19:24
Глава МИД Ирана Арагчи рассказал Лаврову о ходе диалога с «евротройкой»
19:14
Путин: глава киевского режима становится токсичной фигурой
19:14
«Служу России!»: SHAMAN ответил на обвинения СБУ
19:07
Свиридова выпустила клип на записанный для фильма «Красный шелк» ремейк хита «Будет так»
18:49
«Исполнители — граждане Франции»: генконсул рассказал детали взрыва в Марселе
18:33
На Байконуре готовятся к запуску «Прогресса МС-30»

Сейчас читают

В МИЦ «Известия» открыли барельеф в память о военкоре Семене Еремине
Жительница Петербурга покончила с собой после отказа избранника принять подарок
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год