Глава МИД Ирана Арагчи рассказал Лаврову о ходе диалога с «евротройкой»

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал во время переговоров российскому коллеге Сергею Лаврову о ходе переговоров Тегерана с «евротройкой» — Великобританией, Германией и Францией — по вопросу отмены санкций. Об этом министр сообщил в ходе пресс-конференции.

«Обо всех вопросах, которые поднимались во время переговоров с тремя европейскими странами, я поговорил с господином Лавровым и объяснил всю ситуацию», — сказал он.

Арагчи также подчеркнул, что позиция Ирана в вопросах по ядерной программе абсолютно ясна: Тегеран не будет говорить и вести переговоры «под угрозами и давлением».

К слову, лидер России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он знаменует собой переход двусторонних отношений на новый уровень. Посол Ирана Казем Джалали подтвердил активное развитие военно-технического сотрудничества с РФ

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия будет развивать отношения с Ираном вне зависимости от переговоров с США. Диалог Москвы и Вашингтона не связан с направлением партнерства с Тегераном, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.