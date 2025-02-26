В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины с синдромом Дауна

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 19 0

Мужчина уже имеет несколько судимостей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Петербургская полиция/spb_police78; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве женщины с синдромом Дауна. Об этом в Telеtgram-канале сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В одной из петербургских квартир на Комсомольской улице 24 февраля была найдена мертвая 43-летняя женщина с синдромом Дауна. На ее теле полиция обнаружила следы удушения и телесные повреждения.

Было возбужденно уголовное дело по статье убийство. Следствие сразу установило личность предполагаемого преступника. Им оказался 26-летний житель северной столицы, у которого уже есть несколько судимостей. Ранее он был признан виновным за кражу оружия, разбой и убийство.

Подозреваемого задержали два дня спустя, 26 февраля. При нем полицейские обнаружили куртку жертвы и ее ювелирные украшения.

Задержанный вину признал. В ближайшее время его доставят в следственные органы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд оставил под арестом внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова, которую обвиняют в убийстве родственников.

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