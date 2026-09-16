Угоняли табунами: В КБР четверых осудили за кражу более 50 лошадей

|
Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 26 0

Суд учел признание вины, частичное возмещение ущерба и другие смягчающие обстоятельства при назначении наказания фигурантам дела.

Суд наказал мужчин которые украли больше 50 лошадей

Фото: © РИА Новости/Анна Раткогло

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В КБР четверых осудили за кражу более 50 лошадей на 8,5 миллиона рублей

Четверо жителей Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии получили сроки от полтора лет условно до трех с половиной лет лишения свободы за серию краж более 50 лошадей на общую сумму свыше 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщил  aif.ru со ссылкой на прокуратуру КБР.

Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2024 год злоумышленники похищали скот, свободно пасшийся на горных пастбищах Зольского, Баксанского, Эльбрусского, Черекского и Чегемского районов республики. Среди украденных животных оказались и племенные лошади кабардинской породы.

Часть похищенного имущества злоумышленники реализовали производителям колбасной продукции. При вынесении приговора суд учел полное признание подсудимыми своей вины, частичное возмещение причиненного ущерба, наличие смягчающих обстоятельств, а также мнение потерпевшей стороны.

«Суд назначил трем фигурантам от двух лет шести месяцев до трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отмечается в сообщении ведомства.

Четвертый участник группы, причастный к одному эпизоду, получил полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком такой же продолжительности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Не в деньгах счастье: Ким Кардашьян добилась от суда выплаты 1 евро
5:55
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака
5:50
«У него депрессия»: Архипов объяснил срыв Ромы Зверя на зрителей
5:40
«Вкалывают роботы, а не человек»: уникальный завод открыли в Китае
5:30
Мужчина спас женщину и ребенка из перевернувшейся машины в горной реке
5:18
Кирилл Туриченко семь раз отметил день рождения сына: Леону нет и года

Сейчас читают

Волонтеры и участники МФМ поздравили ветерана ВОВ со 103-летием
Российский триколор устроил «прощальный сюрприз» в Бонне
Обмен мудростью: Таиланд передал в дар России новое издание Типитаки
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен