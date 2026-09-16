Угоняли табунами: В КБР четверых осудили за кражу более 50 лошадей

В КБР четверых осудили за кражу более 50 лошадей на 8,5 миллиона рублей

Четверо жителей Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии получили сроки от полтора лет условно до трех с половиной лет лишения свободы за серию краж более 50 лошадей на общую сумму свыше 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на прокуратуру КБР.

Согласно материалам дела, в период с 2019 по 2024 год злоумышленники похищали скот, свободно пасшийся на горных пастбищах Зольского, Баксанского, Эльбрусского, Черекского и Чегемского районов республики. Среди украденных животных оказались и племенные лошади кабардинской породы.

Часть похищенного имущества злоумышленники реализовали производителям колбасной продукции. При вынесении приговора суд учел полное признание подсудимыми своей вины, частичное возмещение причиненного ущерба, наличие смягчающих обстоятельств, а также мнение потерпевшей стороны.

«Суд назначил трем фигурантам от двух лет шести месяцев до трех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отмечается в сообщении ведомства.

Четвертый участник группы, причастный к одному эпизоду, получил полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком такой же продолжительности.

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