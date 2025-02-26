Томас Бах покидает МОК

Томас Бах уходит в отставку из МОК

МОК принял отставку Томаса Баха с поста члена организации.

Фото: Reuters/Daniele Mascolo

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Выборы нового президента МОК состоятся в марте.

Томас Бах подал в отставку с поста члена Международного олимпийского комитета, сообщает пресс-служба организации. Решение было принято Исполкомом МОК и вступит в силу после 23 июня 2025 года, когда Бах передаст свои полномочия преемнику.

Бах занимал свою должность на протяжении 34 лет, с момента вступления в МОК в 1991 году. За это время он стал одной из ключевых фигур в мировом спортивном движении, оказывая влияние на развитие Олимпийских игр, проведение масштабных реформ и модернизацию олимпийской программы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Ирина Винер приняла решение уйти в отставку с должности главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Ее заявление было официально рассмотрено и принято Центром спортивной подготовки сборных команд России, который подчиняется Министерству спорта РФ.

Это решение стало результатом долгих размышлений самой Винер, которая в последние годы активно работала с командой и добивалась значительных успехов на международных турнирах.

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