Винер уходит с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

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Евгения Романова
Евгения Романова 37 0

Ее заявление об отставке уже удовлетворено.

Винер уходит с поста главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Ирина Винер уходит в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.

«Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — сказала она.

Винер выразила благодарность спортсменам, коллегам и болельщикам, с которыми она прошла этот путь.

Стоит отметить, что заявление Винер об отставке уже удовлетворил Центр спортивной подготовки сборных команд России, подведомственный Минспорту РФ. Заявил агентству об этом министр спорта Михаил Дегтярев. Он выразил благодарность Винер за работу и поддержку спортсменов.

Ирина Винер окончила Узбекский институт физической культуры и уже в 72-м году стала тренером команды Ташкента и сборной Узбекской ССР по художественной гимнастике.

Позже переехала в столицу, где стала главным тренером сборной России. Все это время наша страна была и остается безоговорочным мировым лидером самого грациозного вида спорта. Признанный во всем мире тренер и наставник более двух десятилетий готовила сильнейших атлетов, которые стали победителями самых престижных чемпионатов и Олимпиад.

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