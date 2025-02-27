Дело не в тебе, а во мне: почему не получается влюбиться

Построить крепкие отношения не выйдет, если не разобраться с тянущимися из прошлого ситуациями.

У некоторых из нас не получается влюбиться по ряду причин. Среди них чрезмерная зацикленность на работе, отсутствие границ в отношениях с родителями, нереалистичные требования к партнеру и эгоцентризм. Об этом рассказал психолог Павел Решетов в беседе с 5-tv.ru.

Потребность в любви является базовой. Каждый человек нуждается в заботе, похвале и поддержке. Однако многие испытывают сложности в построении отношений и поиске партнера. К этому может привести, например, чрезмерный фокус на построении карьеры. Если погружаться в работу с головой, времени на любовь не останется.

Еще одна причина, по которой не выходит построить здоровые отношения, — манипуляции со стороны родителей. Порой складывается так, что они не готовы принять другого человека в жизни своего ребенка. Они начинают требовать от него больше заботы и внимания, стремясь заполнить все свободное время и забрать все силы.

Наличие образа партнера — не всегда плюс. Если запросы не соответствуют реальности, высока вероятность остаться в одиночестве. В погоне за идеальными критериями легко не заметить хорошего человека рядом с собой. Отсюда вытекает следующая проблема — эгоцентризм и неподъемные требования к уже имеющемуся партнеру.

Нам кажется, что наш спутник обязан делать для нас все: обеспечивать комфорт, развлекать и баловать. Порой такое поведение перетекает в нарциссизм, а это негативно сказывается на отношениях.

Часто влюбляться мешает недоверие к людям. Оно может быть вызвано событиями недавнего прошлого или раннего детства, когда вас обманывают, подставляют или предают. Пережив такое, сложно довериться человеку и построить с ним крепкую связь.

Покинутость — схожее состояние. К нему приводят ситуации, когда значимый человек бросает вас. Некоторые люди испытывают это чувство с раннего детства и, сталкиваясь с повторением сценария в зрелом возрасте, переживают жесточайший кризис.

Самая распространенная причина, по которой не получается влюбиться, — недолюбленность в детстве. Человек не знает, как проявлять нежные чувства, потому что никто не показывал ему примера. Отсутствие любви со стороны родителей также приводит к тому, что не получается замечать ее проявления со стороны других людей.

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