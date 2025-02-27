Изнасиловал 300 детей, но все молчали: во Франции судят врача-педофила

Во Франции начали рассматривать уголовное дело, которое точно войдет в историю. На скамье подсудимых детский хирург, которого подозревают в изнасиловании 300 пациентов. О странностях доктора было известно давно. Однако на его нездоровую любовь к детям усиленно закрывали глаза не только Минздрав, но и правоохранительные органы.

Педофил за четверть века сменил около десятка клиник и был на счету как ценный сотрудник. Как удалось раскрыть преступления и что на процессе сказали жертвы доктора-педофила, в материале корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Заходя в здание суда, он прячет лицо под огромным черным зонтом. Хотя на крыльце много тех, кто хотел бы взглянуть ему в глаза. Дело Жоэля Ле Скуарнека — это четыре ящика улик, несколько толстенных красных томов, 28 лет безнаказанности и 299 сломанных жизней.

«Сегодня я здесь, чтобы получить ответы и навсегда покончить с этой историей», — рассказала одна из предполагаемых жертв Жоэля Ле Скуарнека Амели Левек.

Сегодня его жертвы — это уже взрослые люди, но на момент совершения преступлений им в среднем было по 11 лет. Ле Скуарнек с 1989 по 2017 год работал детским хирургом и постоянно насиловал своих маленьких пациентов.

«Как только я вышел из больницы, я замкнулся в себе. Я отдалился от родителей, от близких. Я до сих пор на антидепрессантах», — рассказал Франсуа, одна из жертв Жоэля Ле Скуарнека.

Главная улика в деле Ле Скуарнека — это его дневники. С 1990-го по 1993-й, а затем с 1996-го по 2017-й он педантично записывал, что и с кем делал у себя в кабинете:

«Я увидел девочку, которую хотел бы иметь сам. У нее были длинные волосы, и да, она соблазнила меня! Конечно, неосознанно»;

«Я предложил присмотреть за ним в послеоперационной палате и таким образом оказался с ним наедине»;

«Когда я увидел, что малыш С. один в своей комнате, я без колебаний вернулся».

Линия защиты долгое время строилась на том, что дневники насильника якобы не что иное, как выдумка, фантастические рассказы.

«Я призываю к осторожности, прежде чем осуждать кого-то без малейшего разбирательства», — заявил адвокат Жоэля Ле Скуарнека Тибо Курзава.

Но с этим не согласны сотни вполне реальных людей. Минимум двое из растленных Ле Скуарнеком покончили с собой. Матис Вине после того, что с ним сделал доктор-педофил, пристрастился к наркотикам и умер от передозировки, когда ему было 24 года.

«Он убил его. Ему не нужен был револьвер, чтобы убить его, но он убил его, как он убил всех своих жертв», — рассказала Мориссетт Вине, бабушка Матиса Вине.

При этом жена Ле Скуарнека знала о наклонностях мужа. И прятала правду так же, как в суде прячет лицо!

И чем дальше раскручивается это дело, тем яснее становится: Ле Скуарнека покрывала сама система!

От своего собственного минюста французы требуют уже даже не наказания для Ле Скуарнека, а ответов на вопросы: как так вышло, что полиция, Минздрав и вся юридическая система позволяли серийному педофилу совершать преступления одно за другим на протяжении более чем четверти века!

Впервые в поле зрения спецслужб, причем американских, Ле Скуарнек попал в 2004-м. ФБР сообщило французским коллегам, что он смотрит детскую порнографию в даркнете. Он получил четыре месяца условно, при этом продолжил работать детским хирургом!

«Чтобы в документах появилась запись о судимости, нужно время. Он этим пользовался и часто менял место работы. Но когда коллеги все узнали, то решили: он был осужден, но это не тяжкое преступление, он хороший хирург, поэтому пусть работает», — отмечает доктор юридических наук, адвокат Филипп Де Вилль.

За всю свою карьеру Ле Скуарнек сменил не менее десяти клиник. Записи о его судимости неоднократно терялись. А письма «слишком уж внимательных коллег» с просьбами разобраться в странных наклонностях доктора спускали на тормозах. Хороших хирургов в провинциальных городах не так много, зачем разбрасываться кадрами?

«К врачам во Франции особое отношение. Существует своего рода аура защиты и иммунитета, которой нет у других людей», — заявил врач Франсуа Мере.

Что же касается жертв подобных преступлений, то о таком тут принято молчать. Например, средний сын Ле Скуарнека только на суде признался в том, что его тоже изнасиловали. Причем не отец, а собственный дед.

«В нашей стране много Жоэлей Ле Скуарнеков. Этого смогли задержать благодаря его дневникам. Мы должны наконец осознать, что в нашей стране тысячи жертв растлителей малолетних», — отметила адвокат Мари Гримо.

Собравшиеся у здания суда подчеркивают: к таким преступлениям во Франции относятся гораздо легче, чем в других странах. За растление малолетних нет пожизненного срока. Так что вне зависимости от количества эпизодов сам Скуарнек и такие, как он, могут получить максимум 20 лет тюрьмы.