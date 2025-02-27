Всего 380 рублей: между Сириусом и Сухумом запустят новую скоростную электричку

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Между Сириусом и Сухумом запустят новую скоростную электричку

Фото, видео: © РИА Новости/Артур Лебедев; 5-tv.ru

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Время в пути составит три часа 20 минут.

Между Сириусом и Сухумом запустят новую скоростную электричку. Тестовый рейс состоится уже сегодня. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он рассказал, что состав будет уходить со станции «Имеретинский курорт» рано утром, а возвращаться обратно ближе к вечеру. В первую очередь, новый поезд будет удобен для местных жителей.

«Это дает возможность людям не как сегодня на «Ласточке» приехать на несколько часов, что для экскурсии, наверное, неплохо, ну а для местных жителей, для работы это, конечно, совсем неудобно. И цена у нее — это такая отдельная задача, которая стояла перед российскими железными дорогами.

Спасибо коллегам, они нашли возможность на цену сделать более чем в три раза дешевле. То есть цена такой электрички от Имеретинской долины до Сухума будет стоить всего 380 рублей», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Это абсолютно новая электричка, и называться новый будет по-новому. Как — пока не сообщается. Время в пути составит три часа 20 минут. Регулярное движение запустят с 1 мая.

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