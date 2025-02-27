«Союзмультфильм» выходит на китайский рынок

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Дети Поднебесной увидят мультсериал «Умка»

Фото, видео: Новодережкин Антон/ТАСС; 5-tv.ru

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«Союзмультфильм» выходит на китайский рынок. На крупнейшем детском телеканале КНР покажут мультсериал «Умка». А взамен в России увидят историю о хоккеистах из Поднебесной, пишут «Известия».

Но еще раньше восточный рынок освоили наши медиахолдинги. Так, «Национальная Медиа Группа» (НМГ) в рамках копродакшена с Китаем выпустила на экраны главный блокбастер года — «Красный шелк».

Только за первые дни проката его кассовые сборы превысили 100 миллионов рублей. В числе других проектов НМГ, которые популярны в Китае, — мультсериал «Три кота» и полнометражный фильм «Лед-3».

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«Союзмультфильм» выходит на китайский рынок

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