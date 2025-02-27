«Будет чудо»: хирург раскрыл состояние разорванного двумя хаски ребенка

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 38 0

Хирург о состоянии разорванного собаками ребенка: будет чудо, если нос приживется

Фото, видео: 5-tv.ru

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Накануне на девятилетнего мальчика набросились соседские собаки.

Хирург, который оперировал девятилетнего ребенка из Сочи с разорванным хаски лицом, рассказал отцу пострадавшего Валентину Королеву о его состоянии. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

По словам Владимира, врач зашил ребенку один сосуд диаметром 0,1 миллиметра. Медики оценивают оставшуюся губу и нос мальчика как почти нежизнеспособные.

«Лоскут немного кровит. Будет чудо, если нос и губа приживутся. Утром посмотрим», — написал хирург Королеву.

Отец пострадавшего ребенка также рассказал, что главврач говорил о необходимости извлечь из животных фрагменты лица мальчика. По его словам, владелец хаски согласился на эвтаназию животных и изъятие останков, однако они до сих пор не были отправлены в Краснодар.

«Это мой ребенок, единственный сын, на которого я возлагал все надежды. Получается, что какая-то свора собак съела его лицо», — заключил он.

Трагедия произошла в селе Лесное Адлеровского района. На девятилетнего мальчика набросились две соседские собаки породы хаски. Они страшно изувечили его лицо — цел остался только лоб и часть зубов.

Мальчика экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии в местную больницу, а затем перевезли в Краснодар.

Как сообщали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю, возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью ребенка в результате нападения двух домашних собак, которые находились без присмотра хозяина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Екатеринбурге ротвейлер бросился на ребенка. На помощь пятилетнему мальчишке пришла мать и закрыла его собой. Собака несколько раз укусила женщину, у нее открытый перелом кисти.

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