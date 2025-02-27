В Кремле назвали условия для возвращения Instagram и Facebook в Россию

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 49 0

Песков: Instagram и Facebook смогут вернуться в РФ после выполнения ее законов

В Кремле назвали условие для возвращения Instagram* и Facebook* в Россию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Повлияет ли на это восстановление доверия в отношениях РФ и США?

Социальные сети Facebook* и Instagram* смогут возобновить работу на территории РФ только после исполнения требований российского законодательства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Life.ru Александром Юнашевым.

При этом то же самое касается и платформы YouTube, добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что возможное восстановление доверия в отношениях РФ и США никак не повлияет на статус заблокированных в нашей стране сайтов.

«Это же не связано с доверием. Это связано с выполнением законов Российской Федерации», — подчеркнул Песков.

Социальные сети Instagram и Facebook были заблокированы в России 14 марта 2022 года. Такое решение было принято после того, как Meta* разрешила не блокировать в некоторых странах призывы к насилию в отношении граждан России и наших военных. Позже столичный суд принял решение о запрете деятельности компании в РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центробанке рассказали о возможном возвращении Visa и Mastercard в Россию.

* — принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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В Кремле назвали условия для возвращения Instagram и Facebook в Россию

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