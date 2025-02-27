Кровавая драма: на Урале ротвейлер едва не загрыз пятилетнего мальчика

Ребенка спасла мать, закрыв его своим телом. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

Еще одно уголовное дело возбудили на Урале. В Екатеринбурге ротвейлер едва не растерзал пятилетнего мальчика. Мать повалила ребенка на снег и закрыла собой.

Пес не отходил и рычал на всех, кто пытался приблизиться. Позднее у женщины зафиксировали многочисленные рваные раны и ушибы, а также перелом руки. Животное увела хозяйка, заявив очевидцам, что не видит своей вины в произошедшем.

Выяснилось, что это уже не первый случай. В прошлом году ротвейлер напал на женщину, забежав в чужой двор.

Несмотря на это, владельцы пса наотрез отказываются его усыплять.