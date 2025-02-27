Путин отметил рост числа террористических преступлений в России

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 25 0

Большинство терактов спланированы украинскими спецслужбами.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Число террористических преступлений в Российской Федерации возросло за последний год. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин во время заседания коллегии ФСБ.

«Отмечу, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло. Причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и кураторами», — заявил российский лидер.

Глава государства поручил силовым ведомствам координировать свои действия с Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) и совместно эффективно использовать все возможные средства по противодействию преступлений.

Путин отметил необходимость внимательного отношения к защите военных, промышленных и общественных объектов, так и транспортной, а также энергетической инфраструктур.

«ФСБ необходимо продолжать системную работу по всем профильным направлениям, и прежде всего это, конечно, борьба с международным терроризмом», — особо подчеркнул лидер России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником. Он особо отметил, что при подготовке военнослужащих необходимо уделять внимание не только технической оснащенности подразделений, но и закалять характер и боевой дух офицеров.

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