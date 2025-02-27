«Никто не застрахован»: Буйнов мог сбить пенсионерку под воздействием препаратов

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 83 0

Врач Черемушкин назвал возможные причины ДТП с Буйновым

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Причины аварии с участием Александра Буйнова неоднозначные из-за состояния его здоровья.

Певец Александр Буйнов, бывший за рулем внедорожника, который сбил пенсионерку вечером 26 февраля в Подмосковье, проходит лечение от онкологического заболевания. О том, как могли лекарства повлиять на водителя рассказал в беседе с 5-tv.ru старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

«Все индивидуально», — сразу же оценил ситуацию Черемушкин.

По мнению специалиста, на каждого человека препараты влияют по-своему, однако следует смотреть на инструкцию. В ней всегда указано: можно ли садиться за руль после приема.

Эксперт также отметил, что опасность таится не в побочных эффектах, которые наступают сразу, а в длительном воздействии медикаментов.

«Онкологическая проблема, если она имеет длительный, текущий, хронический характер, и вы все время поддерживаете себя, развивается в интоксикационный синдром, так называемый, который негативно воздействует на нервную систему и на все системы организма» — разъяснил Евгений Черемушкин.

Более того, эксперт добавил, что негативно повлиять на состояние Александра Буйнова мог и возраст. Так, в некоторых странах практикуют запрет на вождение после 70 лет.

Тем не менее инцидент, по словам Черемушкина, надлежит разобрать с юридической точки зрения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе.

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