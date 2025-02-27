Второй тур президентских выборов в Абхазии пройдет 1 марта

В Абхазии пройдет второй тур президентских выборов 1 марта. В ходе первого тура бывший вице-президент республики Бадра Гунба опередил своего оппонента — экс-министра финансов Адгура Ардзинбу — почти на 9,5% процентов.

Всего было пять кандидатов. И вот теперь избирателям выбывших из гонки претендентов предстоит сделать окончательный выбор.

По мнению ведущих политологов, которые собрались за круглым столом, организованным Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), большинство граждан Абхазии поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества с Россией.

«Это, возможно, даже уникальный случай, когда весь, скажем так, основной политический спектр государства объединен общей внешнеполитической позицией. Каким бы ни был исход голосования — стратегический курс Абхазии останется прежним. То есть, это курс на укрепление и дополнительное развитие отношений с Россией», — сообщил советник посольства республики Абхазия в РФ Кан Тания.

Стоит отметить, что при всем стремлении поддерживать союзнические отношения с Россией, Бадра Гунба твердо выступает за абхазскую государственность и суверенитет.