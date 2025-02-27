Путин встретился с секретарем ЦК Трудовой партии КНДР Ли Хи Еном

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Делегация Корейской Народно-Демократической Республики находится с визитом в российской столице.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с членом Политбюро и секретарем Трудовой партии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ли Хи Еном.

Ранее у корейской делегации, которая прибыла в столицу 24 февраля, состоялось несколько переговоров в рамках подписанного российским президентом и лидером КНДР Ким Чен Ыном договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном. Он отметил, что в период своего предыдущего срока выстроил «планету мира», Джо Байден же превратил ее в «планету войны».

Последняя встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась в июле 2019 года. Тогда президент США дал обещание закончить конфликт с КНДР. Он также прекратил военные учения, ранее осуществляемые вместе с Южной Кореей.

Ким Чен Ын в ответ на жесты Трампа обязался избавиться от полигона, предназначенного для испытания ракетных двигателей. К слову, ни один президент США, кроме Дональда Трампа, не бывал на территории КНДР.

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