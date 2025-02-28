Мощь «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 22 0

Опубликовано видео, как расчеты «Градов» уничтожили позиции ВСУ в ЛНР

Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши артиллеристы не дают продохнуть украинским боевикам.

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили взводные опорные пункты, минометные расчеты, пункты управления беспилотников и скопления живой силы ВСУ в ЛНР. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты РСЗО «Град» работают и днем, и ночью. На предоставленных Минобороны РФ кадрах артиллеристы, уничтожив вышеперечисленные цели, сорвали тем самым проведение ротации подразделений противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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