Защита страны и борьба с терроризмом: главные заявления Путина на коллегии ФСБ

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций, введенных ранее в отношении России. Кроме того, возобновленный диалог Москвы и Вашингтона невыгоден западным элитам, которые выступают за сохранение нестабильной обстановки в мире. Именно поэтому не исключены попытки помешать контактам.

И об этом уже говорил сегодня наш президент на заседании коллегии ФСБ. Самые важные заявления смотрите в репортаже корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Лица этих героев нельзя показывать по телевизору, их подвиги часто остаются под грифом «секретно», а если и попадают в прессу, не всегда оценены по достоинству. Предотвращенный теракт не вызывает такого резонанса, как совершенный. Но президент знает об их работе все.

«Особые слова признательности тем, кто в ходе специальной военной операции действовал в тылу врага на линии боевого соприкосновения. В непростых условиях защищал безопасность людей наших в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Гордимся доблестью пограничных подразделений ФСБ, которые приняли удар вооруженных формирований противника в приграничных районах. В наших сердцах навсегда останутся подвиги погибших сотрудников ФСБ, пограничников, бойцов спецназа, других подразделений, которые отдали жизнь за Родину, но не дрогнули и не отступили. Прошу почтить память погибших минутой молчания», – сказал президент РФ Владимир Путин.

Такой нагрузки на сотрудников ФСБ не было давно. По словам Владимира Путина, число преступлений террористической направленности за последний год значительно выросло, и как минимум половина из них организованы и координируются украинскими спецслужбами.

Это очень непростая задача – противостоять не подпольным группировкам, а государственному террору, который и финансово, и информационно поддерживается странами Европы.

«Особое внимание уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры. Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии. Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Мы с вами хорошо понимаем, что это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – указал президент.

Огромная ответственность в этих условиях лежит на органах контрразведки. Владимир Путин отметил, что в период проведения СВО активность иностранных разведслужб значительно возросла.

«Повысился уровень их технической оснащенности, а значит, необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений, да и просто передовых технологий в других отраслях. Но, обращаю внимание, что касается гражданских технологий и разработок, то нужно это делать не шаблонно. Спокойно, грамотно, умно, чтобы достижения наших ученых не ложились в сейфы под гриф, а быстрее внедрялись в производство на нашем рынке и при наращивании нашего высокотехнологичного экспорта», – отметил глава государства.

Новые вызовы требуют новых методов работы, и они вырабатываются. Но это обсуждалось уже в закрытом формате.