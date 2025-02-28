Жестовый фильм об Александре Невском получил премию «Знание»

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Лента победила в номинации «Лучший просветительский фильм».

Фото, видео: Кадр из д/ф «По следам Александра Невского». реж.: Анна Турчанинова, 2023г.; 5-tv.ru

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В Москве сегодня чествовали победителей главной просветительской награды страны — «Знание. Премия». Ее вручают уже в четвертый раз, в этом году лауреатами стали больше 30 создателей самых разных проектов в области просвещения.

«За каждым проектом стоит команда людей искренних, неравнодушных, из самых разных регионов нашей страны. В том числе из наших коллег из новых регионов, которые трудятся и с каждым годом все активнее участвуют в самых разнообразных наших начинаниях. Наш президент называет таких людей подвижниками. И это правда. Это уникальные люди, которые годами трудятся, занимаясь своим любимым делом, придумывая новые формы и вдохновляя нас всех», — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Организаторы отметили, что с каждым годом работы претендентов становятся все более креативными. Так, победителем в номинации «Лучший просветительский фильм» стала лента «По следам Александра Невского». Это первый в истории нашей страны полнометражный документальный фильм на русском жестовом языке.

«В каждом кино есть развлекательная составляющая, и, конечно, в каждом кино, в каждом фильме должны быть интегрированы смыслы и ценности, которые доносятся до зрителя. Но в просветительском кино, в просветительских фильмах есть еще один важнейший элемент — это, собственно, знание. И поэтому, конечно, в каждом фильме, который сегодня представлен в этой номинации, есть все эти составляющие», — сказала генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Еще одна необычная деталь этой церемонии — сами награды. В каждой категории это куб, созданный из разных материалов. Например, куб за лучший просветительский фильм сделали из голубого стекла, символизирующего телевизионный экран.

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