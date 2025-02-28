Преследовали страхи: подруга Мишель Трахтенберг о мыслях актрисы перед смертью

Подробностями общения со звездой Аманда поделилась в соцсети.

Подруга актрисы Мишель Трахтенберг Аманда де Кадене написала о страхах звезды перед ее кончиной.

Женщина поделилась с подписчиками в соцсети тем, что Мишель перед смертью сильно переживала из-за того, как приживется пересаженный ей накануне новый орган.

«Не буду раскрывать подробности наших разговоров за последние шесть месяцев, но ты знала, что вероятность смерти высока, и мне жаль, что исход оказался не лучшим. Желаю тебе мирного перехода, дорогая подруга, и пусть твоя душа наконец успокоится», — написала Аманда в своем блоге.

Звезда фильма «Евротур» Мишель Трахтенберг ушла из жизни в среду, 26 февраля. Ей было 39 лет. Ее тело обнаружила мама.

О причинах трагедии не сообщалось, но в сети появилась информация, что некоторое время назад знаменитость перенесла серьезную операцию по пересадке печени.

Соболезнования об утрате выразили коллеги Трахтенберг — актрисы Ким Кэтролл и Блейк Лайвли, певица Тейлор Момсен и многие другие.

Трахтенберг прославилась после выхода сериала «Баффи — истребительница вампиров», где сыграла сестру главной героини. Фильмография Мишель также включает роли в кинокартинах «Евротур», «Сонная Лощина», «Сплетница».

Ранее 5-tv.ru писал о смерти актрисы Мишель Трахтенберг.