Над регионами России за ночь сбили 22 беспилотника боевиков ВСУ

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата», — передает ведомство.

Так, восемь дронов ВСУ удалось ликвидировать над территорией Орловской области, семь над Курской, четыре — Брянской, один над Смоленской и два перехватили над Краснодарским краем.

После начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, регионы России стали регулярно подвергаться атакам со стороны противника. Боевики ВСУ используют не только беспилотные летательные аппараты, но и ракеты для обстрела приграничных территорий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Узловский район Тульской области подвергся воздушной атаке со стороны ВСУ.