Скотт Бессент: США и Украина согласовали сделку по добыче полезных ископаемых

Условия соглашения предусматривают отчисления средств от разработки ресурсов в совместный инвестиционный фонд.

Соединенные Штаты Америки и Украина согласовали сделку по совместной разработке полезных ископаемых.

Об этом в интервью Fox News сообщил глава американского Министерства финансов Скотт Бессент. По его словам, стороны уже обговорили и зафиксировали условия. Все, что осталось — это поставить подписи. Именно с этой целью сегодня Зеленский посетит Белый дом.

По словам Бессента, в договоре прописаны моменты, связанные с добычей и транспортировкой нефти, газа и редкоземельных металлов.

Ранее источники сообщали, что сделка Украины и США подразумевает создание совместного инвестиционного фонда, куда Киев будет обязан перечислять 50% доходов от природных ресурсов.