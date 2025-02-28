Скотт Бессент: США и Украина согласовали сделку по добыче полезных ископаемых

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США и Украина согласовали сделку по добыче нефти, газа и металлов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Henning Kaiser; 5-tv.ru

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Условия соглашения предусматривают отчисления средств от разработки ресурсов в совместный инвестиционный фонд.

Соединенные Штаты Америки и Украина согласовали сделку по совместной разработке полезных ископаемых.

Об этом в интервью Fox News сообщил глава американского Министерства финансов Скотт Бессент. По его словам, стороны уже обговорили и зафиксировали условия. Все, что осталось — это поставить подписи. Именно с этой целью сегодня Зеленский посетит Белый дом.

По словам Бессента, в договоре прописаны моменты, связанные с добычей и транспортировкой нефти, газа и редкоземельных металлов.

Ранее источники сообщали, что сделка Украины и США подразумевает создание совместного инвестиционного фонда, куда Киев будет обязан перечислять 50% доходов от природных ресурсов.

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Скотт Бессент: США и Украина согласовали сделку по добыче полезных ископаемых

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