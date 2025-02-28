Сербские фанаты перед матчем в Белграде спели «Катюшу» в поддержку России

Болельщики развернули флаг РФ на трибунах и исполнили русские хиты.

Русские хиты неожиданно зазвучали на баскетбольном матче в Белграде. Перед игрой литовской команды «Жальгирис» и местной «Црвены Звезды» сербские фанаты устроили перед гостями масштабный перформанс.

На трибунах они собрали российских флаг из цветных листков. В акции поучаствовал практически весь стадион.

Помимо этого, болельщики скандировали лозунги о дружбе между Сербией и Россией. А также включали песни певицы МакSим и вместе пели легендарную советскую «Катюшу».