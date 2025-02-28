В хабаровской школе отравились 25 детей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В одной из школ Хабаровска отравились 25 детей

Фото: Telegram/Прокуратура Хабаровского края/proc_phk

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В одной из школ Хабаровского края 25 учеников обратились за медицинской помощью из-за отравления. Об этом сообщила прокуратура региона.

«С 17 по 23 февраля 2025 года за медицинской помощью обратились 25 учащихся школы № 68 в городе Хабаровске с симптомами кишечной инфекции. Госпитализация детям не потребовалась», — отметили в ведомстве.

Совместно со специалистами регионального Управления Роспотребнадзора была проведена проверка, которая показала, что детей кормят по муниципальному контракту с АО «Комбинат питания». Предприятие не соблюдало санитарно-эпидемиологические требования. По факту их нарушения было возбуждено уголовное дело. Результат расследования контролирует надзорное ведомство.

В школе была проведена дезинфекция помещений, в том числе пищеблока, классов и мест общего пользования. В учреждении был возобновлен образовательный процесс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Якутске у 75 человек обнаружили острую кишечную инфекцию. Среди пострадавших 24 ребенка. Заражение произошло в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины.

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