Двое погибших, пятеро пострадавших: скорость машин каршеринга могут ограничить

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Скорость машин каршеринга планируют ограничить в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мурашев стрингер; 5-tv.ru

Следить за движением будут специальные датчики.

В аварии в Нижнем Новгороде погибли два человека, а пять — пострадали. Компания друзей поехала кататься на каршеринговом автомобиле, и новичок за рулем с управлением не справился.

Необходимость ограничения скорости прокатных авто обсуждают не первый год, но до сих пор не разработаны ни правовые нормы, ни технические решения. Корреспондент «Известий» Александра Мостовая разбиралась, в чем сложности.

Восемнадцатилетний водитель каршеринга не задержан, его отпустили из больницы. В аварии с его участием — два человека погибли, пять пострадали. Первые минуты после страшного ДТП сняли очевидцы — легковушка снесла дорожный знак и врезалась в автобусную остановку, где стояли люди. Они отлетели на тротуар и погибли на месте.

Юный водитель, по данным из открытых источников, получил права всего три месяца назад. По дороге он не ехал, а летел — и судя по тому, как разбита машина, эксперты уверяют, что скорость была явно больше 100 километров в час.

В Москве и Петербурге уже второй год обсуждают способы принудительного ограничения скорости прокатных авто.

«Одно дело — ты накопил на свой автомобиль, и есть мера ответственности — ты отец или мать детей, и все понимаешь. А тут никакой ответственности нет, ты платишь 190 рублей за несколько минут. И ты сел в дорогущий автомобиль — он носится, и это классно, и, конечно, подросткам может рвать крышу, люди достаточно неаккуратно водят. Мы видим, что таких аварий достаточно много», — сообщил автоэксперт Илья Плисов.

В 2024-м в Москве в авариях с каршерингом пострадали около 500 человек, чаще всего ДТП происходят из-за нарушения скоростного режима. Поэтому сейчас просчитывается вариант возможности максимального разгона до 80 километров в час.

«Мы выступили с законодательной инициативой по установлению экспериментального правового режима по тестированию телеметрической системы для дистанционного контроля и ограничения скорости автомобиля. На данный момент идет обсуждение нормативной базы, после чего мы ожидаем установления экспериментального правового режима для возможности поэтапного пилотирования решения на территории Москвы», — отметил сотрудник компании «Делимобиль» Андрей.

Авторы инициативы считают, что это позволит снизить число аварий с участием арендных машин. А вот некоторые автоэксперты, наоборот, сходятся во мнении, что принудительное снижение скорости может создать еще больше проблем на дорогах.

«Введение такого ограничения — это, на мой взгляд, потенциальная опасность, так как внедрение в конструкцию автомобиля, задушивание двигателя автомобиля. Не будет возможности, в случае чего, совершить какой-то маневр в случае обгона», — заявил член Общественного совета при Минтрансе России Вадим Мельников.

Сейчас специалисты разрабатывают юридические нормы, которые позволят начать испытания автомобилей со специальными устройствами. Сначала машины с новой системой протестируют на подготовленных полигонах. Но на это могут уйти годы. А пока Нижегородская прокуратура проводит проверку, в рамках уголовного дело по факту смертельной аварии.

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