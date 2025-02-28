Весной в московских детских школах искусств пройдут «Уроки со звездой»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 21 0

Ученики встретятся с выдающими деятелями культуры.

Весной в московских детских школах искусств пройдут «Уроки со звездой»

Фото: mos.ru

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В столичных детских школах искусств стартовал второй сезон проекта «Урок со звездой». Об этом сообщили на портале mos.ru.

«Первый сезон проекта „Урок со звездой“ показал, что формат мастер-классов популярен — за прошлый год в них приняли участие более 2,4 тысячи учащихся», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин.

В феврале уже прошло несколько особенных уроков. С учащимися встретились профессионалы своего дела. Например, скрипач и дирижер, народный артист СССР Владимир Спиваков. Он провел открытую репетицию с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы». Мероприятие состоялось в Московском международном доме музыки.

Мастер-класс провел и народный художник России Константин Петров. Он вместе с участниками проекта писал натюрморт. Петров разрешил учащимся работать не в академическом, а в свободном от рамок стиле.

Классический же натюрморт акварелью дети писали с другим народным художником России Никасом Сафроновым.

Этой весной планируется провести более десяти уроков, мастер-классов, лекции и экскурсий. В прошлом сезоне с воспитанниками образовательных учреждений встретилось более 30 именитых гостей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что почти две тысячи москвичей попали под программу реновации жилья в январе.

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