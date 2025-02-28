Ушел из жизни главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 30 0

Ему было 72 года.

Ушел из жизни главный конструктор ОКБ имени Яковлева Алексей Рахимбаев

Фото: Митя Алешковский* / ТАСС

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Алексей Рахимбаев, работавший главным конструктором Опытного-конструкторского бюро (ОКБ) им. А. С. Яковлева, умер. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПАО «Яковлев».

«Алексей Гайратович Рахимбаев скончался на 73-м году жизни. Он занимался конструкторским сопровождением самолетов Як-42 и Як-40, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, а также внес значительный вклад в разработку интерьера самолета МС-21», — поделились подробностями трагедии с агентством представители производителя гражданских авиалайнеров в России.

В ОКБ выразили соболезнование родственникам и близким умершего и признались, что потеря была для них внезапной.

Алексей Рахимбаев родился 10 сентября 1952 года. Он устроился на работу в ОКБ имени Яковлева в 1974 году и уже в скором времени был повышен до должности главного конструктора. Интересно, что диплом об образовании Рахимбаев получил в Московском авиационном институте (МАИ) лишь спустя год после трудоустройства. С 1991 года он руководил разработкой пассажирских самолетов в бюро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер Борис Спасский. Чемпиону мира по шахматам было 88 лет.

* — признан в РФ иноагентом.

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