Трамп рассказал о недавнем контакте с Путиным

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 65 0

Президент США проводит встречу с Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

Трамп рассказал о недавнем контакте с Путиным

Фото: JIM LO SCALZO / POOL/ТАСС

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Президент США Дональд Трамп заявил, что контактировал с российским лидером Владимиром Путиным «пару дней назад». Об этом глава Белого дома рассказал в Вашингтоне во время переговоров с Владимиром Зеленским, передает Reuters.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Незалежной проходит в Белом доме. По данным Reuters, Трамп перед началом переговоров заявил, что Зеленский должен будет пойти на компромисс в вопросе урегулирования на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, почему нахрапистость Трампа не работает в отношении РФ. С Россией президент США ведет себя значительно более осторожно, так как начинает понимать, что старые подходы в международной политике в этом случае не сработают. Интересно, что еще в самом начале своего второго президентского срока Трамп заявлял о возможности новых санкций в отношении России, однако сейчас он так явно об этом уже не говорит.

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