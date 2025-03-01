Путин продлил программу маткапитала до 2030 года

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 33 0

До этого программа действовала до 31 декабря 2026 года.

Путин продлил программу материнского капитала

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. До этого программа действовала до 31 декабря 2026 года. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте правовых актов.

Изменения внесены в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Ожидается, что данные меры позволят пяти миллионам семей в России воспользоваться правом на получение материнского капитала в период с 2027 по 2030 год.

Прежде Путин призвал создавать максимально комфортные условия для многодетных семей. Президент подчеркнул необходимость продолжения работы над улучшением условий для поддержки материнства и детства, а также над совершенствованием социальной сферы с учетом потребностей семей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что тратили материнский капитал россияне в 2024 году.

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