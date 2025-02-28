Российские бойцы уничтожают украинские дроны: новые кадры из зоны СВО
Российские бойцы уничтожили украинские дроны под Красноармейском
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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На красноармейском направлении спецоперации разбиты несколько беспилотников боевиков.
На красноармейском направлении специальной операции наши военные разбили группировку беспилотников ВСУ.
Снайперская пара поймала в прицел сразу несколько тяжелых украинских гексакоптеров «Баба-яга», а затем методично расстреляла все захваченные цели. Еще один беспилотник ВСУ, даже еще более мощный, у которого не шесть, а сразу восемь пропеллеров — нашим охотникам за дронами удалось поразить на донецком направлении СВО.
А это работа уже нашей беспилотной авиации. FPV-дроны на оптоволокне и БПЛА с системой сброса боеприпасов специального батальона «Атлант» сумели добраться до самых труднодоступных позиций ВСУ в зоне спецоперации.
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