На красноармейском направлении спецоперации разбиты несколько беспилотников боевиков.

На красноармейском направлении специальной операции наши военные разбили группировку беспилотников ВСУ.

Снайперская пара поймала в прицел сразу несколько тяжелых украинских гексакоптеров «Баба-яга», а затем методично расстреляла все захваченные цели. Еще один беспилотник ВСУ, даже еще более мощный, у которого не шесть, а сразу восемь пропеллеров — нашим охотникам за дронами удалось поразить на донецком направлении СВО.

А это работа уже нашей беспилотной авиации. FPV-дроны на оптоволокне и БПЛА с системой сброса боеприпасов специального батальона «Атлант» сумели добраться до самых труднодоступных позиций ВСУ в зоне спецоперации.