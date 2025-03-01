Политолог дал оценку встрече Зеленского и Трампа: «Его ждет безрадостный визит домой»

Переговоры между лидерами двух стран закончились перепалкой.

Внимание всего мира было приковано к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США, который вызвал бурные обсуждения и критику. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru политолог Иван Мезюхо прокомментировал прошедшую в Белом доме перепалку между украинским лидером и главой США Дональдом Трампом.

По словам эксперта, Зеленский вел себя неподобающе своему статусу, он не до конца понимал, где он находится и как нужно себя вести.

«Сегодня весь мир наблюдал за человеческим зоопарком. То, что сделали американцы с психоэмоциональным состоянием человека, похоже на агрессию взбесившейся старой болонки. Зеленский, видимо, не понял, в какую компанию он попал и что имеет право говорить, а о чем ему необходимо помалкивать», — рассказал Мезюхо.

Политолог считает, что попытки Зеленского произвести положительное впечатление на новую администрацию США и изменить предварительные договоренности между Москвой и Вашингтоном закончились неудачей.

«Зеленский рассчитывал на то, что его обаяния и милитари костюма будет достаточно для того, чтобы уничтожить какие-то предварительные договоренности между Россией и США или заставить изменить мнение американского президента по поводу поддержки киевского режима. Но в итоге ему досталось и за костюм, и за глупые мысли, и за несговорчивость», — пояснил собеседник.

По словам политолога, Зеленский еще не осознал, в какой сложной ситуации находится.

«Думаю, его ждет очень безрадостный визит домой. <…> Если бы он был смелым человеком, наверное, подал бы в отставку. Но он трус, он этого не сделает», — подытожил Мезюхо.

Визит Зеленского в США стал не только проверкой его дипломатических навыков, которую он не прошел, но и предметом международной дискуссии о необходимости дальнейшей поддержке Украины.

Сегодня в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча Трампа и Зеленского. Предполагалось, что по итогам беседы главы государств подпишут соглашение по украинским редкоземельным металлам. Однако встреча завершилась скандалом, и сделка не состоялась.

Трамп пришел к выводу, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта. Он также подчеркнул, что Украине придется пойти на уступки, поскольку у нее нет никаких козырей. Кроме того, американский лидер обвинил Зеленского в неуважении к США, а также в том, что он играет с жизнями миллионов людей. В результате Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах встречи в Белом доме.