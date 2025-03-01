«Полегче, Крис»: Асмус провокационно поздравила Харламова с днем рождения

Поклонники звезды посчитали такой жест неуместным.

Актриса Кристина Асмус необычно поздравила бывшего мужа — юмориста Гарика Харламова с днем рождения в соцсети. Она выложила ролик из личного архива, на котором шоумен в расслабленной позе поглаживает ее пальцы на ногах под столом в поезде во время путешествия.

«Ладно, с днем рождения! Было на уровне, сейчас просто отпад», — прокомментировала артистка опубликованное видео.

Однако подписчики звезды не оценили такой жест. Они удивились ее желанию напомнить бывшему возлюбленному о проведенном совместном времени и назвали пост провокацией. Неуместны, по мнению интернет-пользователей, данные кадры еще и потому, что в 2024 году Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук, с которой сейчас счастлив в браке.

«Когда личной жизни нет, надо портить жизнь бывшему…»;

«Ну скажите, что архив, а то жалко молодоженов»;

«Полегче, Крис», — отреагировали пользователи.

Отношения Харламова и Асмус закончились в 2020 году. Тогда артисты заявляли, что развод был мирным, а они останутся друзьями для общей дочери. Однако, как оказалось, они не разъехались, а жили под одной крышей после развода еще два года. По словам актрисы, юморист запрещал ей покинуть дом и «ментально изводил над ней».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кристина Асмус не захотела возвращаться в Россию с ребенком.

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