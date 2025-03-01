Ночной дожор: как перестать объедаться перед сном

Стресс может стать причиной возникновения голода в вечернее время.

Синдром ночной еды (СНЕ) — распространенное расстройство пищевого поведения, когда появляется сильная тяга к пище перед сном или даже во время него. Частые подъемы для того, чтобы поесть, могут негативно сказаться на здоровье, привести к ожирению и диабету второго типа. Подробнее о явлении и о методах борьбы с ним рассказала заслуженный врач РФ, профессор Оксана Драпкина в своем Telegram-канале.

По статистическим данным, у 1,5% населения наблюдается данный недуг, а среди людей с лишним весом этот показатель находится в диапазоне между 6% и 16%. Люди, которые страдают от СНЕ, едят большую часть своего суточного рациона вечером, что плохо сказывается на здоровье.

Клинические проявления синдрома ночной еды

Есть несколько признаков проявления синдрома ночной еды. Люди со СНЕ часто испытывают внезапный голод в вечерние часы, даже если полноценно поужинали, и минимум четыре раза за неделю сталкиваются с бессонницей.

Кроме того, они могут отказываться от завтрака и не испытывать аппетита по утрам. Осознание собственных походов к холодильнику ночами — также характерный признак, отличающий СНЕ от других расстройств, таких как сомнамбулизм.

Согласно исследованиям, синдром ночной еды может быть связан с нарушениями циркадных ритмов и с гормональными изменениями, влияющими на аппетит и уровень стресса.

Генетическая предрасположенность и сопутствующие расстройства пищевого поведения, такие как нервная булимия и депрессия, могут влиять на развитие данного расстройства.

Методы преодоления синдрома ночной еды

Один из эффективных способов предотвратить ночное переедание — нормализация режима питания. Необходимо обеспечить достаточное потребление пищи в течение дня, чтобы избежать сильного голода вечером. Рекомендуется также рационально заполнять холодильник, включая в него здоровые продукты, такие как рыба, мясо и овощи.

Кроме того, стоит обратить внимание на использование натуральных эфирных масел. Ароматы гвоздики, корицы, мяты, лаванды, яблока, аниса, имбиря, цитрусовых, розы и миндаля помогают снизить ночной аппетит. Эти масла можно применять в ароматерапии, добавляя их в кремы или нанося на постельное белье.

По совету врача, если самостоятельные попытки справиться с синдромом не приносят результатов, рекомендуется обследоваться у специалиста. Когнитивно-поведенческая терапия и фототерапия могут быть эффективными методами для разрыва связи между сном и едой, а также для улучшения общего состояния пациента.

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