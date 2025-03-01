«Станешь нерукопожатым персонажем»: Кушанашвили отреагировал на новости о болезни Лисовца

Телеведущий сомневается в том, что стилист болен.

Телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал слухи о возможных проблемах со здоровьем стилиста Влада Лисовца. Он недавно подтвердил информацию о наличии определенных проблем со здоровьем. Правда, Лисовец не раскрывает точный диагноз, а лишь делится переживаниями с поклонниками в соцсетях.

Эта ситуация не оставила равнодушным публициста и телеведущего, который ведет борьбу с онкологией.

«Влад, говорить на эту тему, не показывая бумаг, доказывающих, что ты болен, и таким образом выцыганивать у людей сантименты, это нехорошо», — высказался Кушанашвили в одном из шоу на YouTube.

По словам телеведущего, Лисовец не выглядит как серьезно больной человек. Кушанашвили не скрывает, что считает такое поведение ненадлежащим.

«Если мои худшие подозрения в том, что это придумано, подтвердятся, ты станешь нерукопожатным персонажем», — заявил телеведущий, добавив, что больной человек не может быть таким бодрым и активным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Влад Лисовец призвал регулярно проходить медицинские обследования.