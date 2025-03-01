Суд арестовал водителя врезавшегося в остановку автобуса в Петербурге

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 46 0

Жуткое ДТП произошло 28 февраля на пересечении Варшавской улицы с Ленинским проспектом. Погибла женщина.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водителя автобуса, протаранившего несколько машин и остановку общественного транспорта в Петербурге, на два месяца заключили под стражу. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Московского районного суда.

Уточняется, что мужчина пробудет под стражей до 27 апреля 2025 года.

Жуткое ДТП произошло 28 февраля на пересечении Варшавской улицы с Ленинским проспектом в Северной столице. Водитель автобуса № 147 не справился с управлением, наехал на прохожих на тротуаре, врезался в остановку и протаранил более семи автомобилей. В результате случившегося погибла 77-летняя женщина-пешеход.

Находившийся за рулем автобуса 55-летний водитель Гюльмет в беседе с 5-tv.ru пояснил, что отключился за мгновение до аварии.

«Я повернул. Зеленый загорелся, и я повернул. Дальше я отключился. Дальше я уже не знаю, машина что делала. Я уже сам ничего не помню дальше. Я только повернул и уже ничего не помню дальше. Я вообще ничего не видел. Скорее, сознание потерял. Я сейчас в шоковом состоянии. Я не знаю, что сказать», — сказал водитель.

В то же время, камера, установленная внутри кабины автобуса, показывает, что водитель следит за дорогой, а потом вдруг начинает резко выкручивать рулевое колесо.

По имеющейся информации, Гюльмет управляет автобусом в Петербурге с 2011 года.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движение, повлекшем смерть человека.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры из кабины водителя врезавшегося в остановку автобуса в Петербурге.

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