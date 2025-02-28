Следил за дорогой: появились кадры из кабины водителя врезавшегося в остановку автобуса в Петербурге

Расследование по факту происшествия продолжается.

Водитель, находившийся за рулем автобуса, врезавшегося в остановку с людьми в Санкт-Петербурге, следил за дорогой, но внезапно вывернул руль машины. Видео с камеры наблюдения из кабины появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Судя по видео, 55-летний Гюльмет спокойно ехал по маршруту. Внезапно он выкрутил руль в одну сторону. После секундной задержки повторил действия, выкрутив руль уже в другую сторону.

Вещи в кабине водителя в момент столкновения попадали на пол, но на происходящее Гюльмет внимания не обращал. Хотя глаза, вопреки собственному признанию (прежде он рассказал 5-tv.ru, что «отключился» за мгновение перед аварией), не закрывал.

Расследование по факту происшествия продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 55-летний Гюльмет, водитель автобуса, устроивший ДТП в Санкт-Петербурге, сообщил, что потерял сознание. В ходе ДТП транспортное средство столкнулось с семью автомобилями и врезалось в остановку. В результате аварии была насмерть сбита женщину-пешехода, стоявшая на тротуаре.