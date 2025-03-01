Актриса считает, что певец уклоняется от последствий.

Актриса Яна Поплавская прокомментировала инцидент с певцом Александром Буйновым, попавшим в ДТП, в результате которого пострадала женщина. В своем Telegram-канале актриса, известная по роли в советском фильме «Про Красную Шапочку», не скрыла возмущения поведением певца.

По словам Поплавской, после аварии Буйнов не только не оказал помощь пострадавшей, но и попытался скрыться с места происшествия.

«Сразу же после ДТП певец попытался скрыться с места аварии. Но его остановили очевидцы. Потом долго сидел в машине. К пострадавшей не подошел. Потом вину признал и добавил, что разбираться будут «другие люди», — написала актриса, отметив, что такие действия недопустимы.

Поплавская подчеркнула, что отказ от ответственности и поверхностные извинения — это уклонение от последствий.

«Сбить человека — это преступление. Извиниться, расплатиться и не понести ответственность — это наказание?!» — возмутилась звезда.

Подписчики поддержали Яну, указывая, что знаменитости часто остаются безнаказанными, несмотря на их поступки. В соцсетях призвали к жесткому наказанию Буйнова по закону, заявив, что его поведение не имеет оправданий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Буйнов мог сбить пенсионерку под воздействием препаратов.