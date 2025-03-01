Ротация миссии МАГАТЭ на ЗАЭС впервые прошла с территории России

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была произведена ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). При этом маршрут миссии впервые проходил по территории России. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, подчеркнув, что ранее ротация осуществлялась только через Украину.

В состав 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ вошли три инспектора, задача которых — наблюдать и оценивать безопасность станции.

«За этот период у нас с экспертами сложилась уже отлаженная схема работы. Это ежедневные утренние брифинги, ежедневные обходы экспертами тех объектов станции, которые они заявляют нам для посещения… В целом обеспечивается доступ членов миссии ко всем объектам, которые они требуют для мониторинга состояния безопасности станции», — отметил Черничук.

Он отметил, что ротация миссии агентства должна была пройти еще месяц назад, однако ее дважды пришлось переносить из-за провокаций украинских боевиков.

Для обеспечения безопасной смены наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС в течение всего февраля шли напряженные консультации. В частности, в Москве была организована встреча генеральных директоров агентства и госкорпорации «Росатом».

В итоге ротация была успешно проведена при участии военнослужащих российской армии и сотрудников Росгвардии, которые обеспечили ее безопасность.

Миссия МАГАТЭ работает на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года после первого приезда на станцию руководителя агентства Рафаэля Гросси. Присутствие на объекте атомной энергетики международных наблюдателей помогает сдерживать безрассудные попытки боевиков киевского режима атаковать станцию и ее город-спутник Энергодар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксплуатация Запорожской АЭС будет восстановлена, как только придет в норму военно-политическая обстановка. Об этом заявил директор «Росатома» Алексей Лихачев.