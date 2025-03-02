Украинские дронщики, атакуя некомбатантов, сознательно идут на военные преступления.

В последние недели стал ощущаться определённый дефицит средств ПВО у киевских формирований, особенно в районах вблизи активных боевых действий. Наша воздушная разведка стала залетать дальше и доставать ранее недоступные цели. Так под Сумами в среду была уничтожена пусковая установка «С-300», станция наведения ракет и несколько машин технического обслуживания.

А в четверг еще глубже в тылу, там же в Сумской области, ударом кассетного «Искандера» был уничтожен замаскированный пункт запуска беспилотников. Опять же аэроразведка поймала ВСУ за выгрузкой и подготовкой аппаратов для удара. Это всего несколько минут, пока оборудование не успели затянуть маскировочной сеткой.

Ближние тылы противника под постоянными ударами наших тактических дронов. На этих территориях много мирного населения, так что нашим операторам БПЛА приходится каждый раз убеждаться, что цель именно военная, и менять траекторию, если цель очевидно гражданская.

Глядя на эти кадры, снова и снова убеждаешься, что украинские дронщики, атакуя некомбатантов, сознательно шли на военные преступления.

От их рук погиб и наш коллега Семен Еремин в апреле прошлого года. На этой неделе 25 февраля Семену исполнилось бы 43 года. В первый его день рождения без него, в редакции «Известий» был открыт барельеф с портретом Семена.

«Мы вспоминаем сегодня, отдаем дань памяти человеку, который честь, профессиональный долг и правду поставил выше собственных рисков, поставил выше, на самом деле, собственной жизни», — отметила Светлана Баланова, генеральный директор НМГ.

«Все, кто у нас работает, все, кто будет приходить сюда на работу, будут видеть Семена, соответственно, знать всегда, помнить, какой он был. И мне бы очень хотелось верить, что всегда будут хотеть быть на него хоть немножечко похожим», — подчеркнул генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

На барельефе Семен в бронежилете. В историю он войдет как военкор, хотя профессионализм Семена и его мастерство позволяли делать взвешенные, точные по-житейски мудрые репортажи на любые темы, что он неоднократно доказывал во время своей работы, отдав почти 20 лет телевидению.

Он задал высокую планку для всех нас, и мы стараемся ей соответствовать, несмотря на трудности и опасности. Репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дмитрия Земенкина.

Шансы не погибнуть на этой «дороге жизни» выше только ночью. Стараемся проскочить быстрее.

К линии боевого столкновения подъезжаем ночью вот под такие алтайские напевы, как говорят бойцы, помогающие изгонять злых духов. А в нашем случае, «злые духи» — это, конечно, вражеские дроны.

Мы уже на позициях в направлении Красного Лимана, лавируем между налетами беспилотников.

Танкисты группировки «Запад» оперативно стартуют к закрытой огневой позиции.

Модернизированные Т-90 — неоспоримое техническое преимущество наших штурмовых групп. В эти минуты идет жестокая битва за луганскую Новолюбовку.

Вот наши танки Т-90 «Прорыв», не случайно так называются, пытаются сейчас поддержать штурмовиков, которые атакуют и совершают тот самый прорыв на краснолиманском направлении.

За безопасностью экипажа следит отдельная боевая группа. Дроны ВСУ в этих местах постоянные гости.

«Ну, он летит, ты его на опережение берешь. И короткими очередями на подлете сбиваешь. И все, че там. Главное - вовремя заметить его», — сказал боец группировки войск «Запад» с позывным «Стрекоза».

С другого фланга работают танки постарше «Прорыва». Советские Т-72.

«Дали координаты, по ним отработали, оказалось, что там вражеская техника», — говорит боец группировки «Запад» с позывным «Заяц».

Новолюбовка освобождена. Многострадальная Белогоровка зачищена, идут финальные бои за оставшуюся часть некогда неприступной Меловой горы — укрепление и стратегическую высоту ВСУ. Таким образом, почти вся территория ЛНР, за исключением 1% территории, освобождена.