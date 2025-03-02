Площадь пожара на складе в Подмосковье достигла семи тысяч квадратных метров

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 58 0

На месте обрушилась конструкция здания.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; elegram/МЧС России /mchs_official; 5-tv.ru

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Площадь пожара на складе с пластиковой продукцией в Подмосковье увеличилась до семи тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ. Возгорание тушат 76 сотрудников, задействовано 26 единиц техники.

Пожар начался в ночь на 2 марта в деревне Большое Буньково. По предварительной информации, площадь возгорания была девять тысяч, затем в ведомстве уточнили, что всего 3,3 тысячи «квадратов», но после сила пламени начала возрастать. Также на месте обрушилась конструкция здания на 800 квадратов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заслуженный строитель РФ Лев Абрамов чуть не погиб при пожаре в своем доме в Новой Москве. Возгорание произошло в трехэтажном доме в деревне Марушкино. В особняке вспыхнули комнаты на втором этаже, а на третьем оказался в ловушке хозяин дома — 98-летний Лев Абрамов, который передвигается только на инвалидной коляске. Пожарным удалось пробиться на третий этаж и вытащить пожилого мужчину на улицу.

Лев Абрамов является ветераном атомной промышленности, а также почетным гражданином города Курчатова. Абрамов руководил строительством Курской АЭС и возглавлял трест «Курскпросмтрой».

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Площадь пожара на складе в Подмосковье достигла семи тысяч квадратных метров

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